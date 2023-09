Causa un incidente dopo aver assunto alcol e droga, denunciato all'Elba

Era in stato di alterazione per l’assunzione di alcool e di stupefacenti l'uomo che, a Marciana Marina, a bordo del proprio motociclo, era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in piena notte con l’auto di un giovane turista. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Marciana Marina intervenuti sul posto il centauro, un 40enne dell'isola d'Elba, viaggiava insieme ad una ragazza quando la due ruote ha perso il controllo scontrandosi con un'auto. Dopo l'incidente tutti i soggetti coinvolti, rimasti feriti, sono stati trasferiti in ospedale. A riportare i traumi più gravi è stato il 40enne, che sottoposto inoltre agli accertamenti obbligatori, è risultato avere un tasso alcolemico superiore di tre volte al limite consentito oltre alla presenza di sostanze stupefacenti, morfina e cannabinoidi. Per il motociclista è scattata la denuncia da parte dei carabinieri e il ritiro della patente.