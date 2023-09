Grave motociclista dopo un incidente a Orciano

Un uomo è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nel Pisano. Verso le 19.30 di domenica 3 settembre a Orciano Pisano un uomo era in sella alla sua moto quanto, per motivi ancora da chiarire, è rimasto coinvolto in un incidente.

È parso fin da subito in gravi condizioni; è stato soccorso in codice rosso con l'ausilio dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco, giunto dal reparto volo di Cecina.

Il personale di 118 giunto sul luogo del sinistro ha stabilizzato il motociclista, poi imbarcato insieme al medico dell'emergenza urgenza sul velivolo dei vigili del fuoco e trasportato d'urgenza all'ospedale pisano di Cisanello.