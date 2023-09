Rubano cibo e gratta e vinci all'area di servizio e fuggono

Hanno rubato una serie di gratta e vinci dietro alla cassa, poi hanno preso del cibo e sono fuggiti. Una coppia è stata individuata dai carabinieri e rintracciata. È successo la notte tra il 22 e 23 agosto vicino a Sansepolcro, le indagini dei militari si sono concluse nell'ultimo weekend.

I due, entrambi del Nord Italia, hanno fermato la roulotte in una piazzola davanti al bar dell'area di servizio sulla E-45 a Sansepolcro. La donna, di mezza età, ha distratto la commessa con una serie di inutili richieste ed informazioni, mentre il compagno trentenne ne approfittava per allungare il braccio e agguantare e nascondere due serie di gratta e vinci. Non contento, visto che la conversazione tra le donne continuava, ne ha approfittato per infilare nello zaino anche altri generi alimentari.

Quando l’impiegata si è accorta del furto i due ormai erano già ripartiti, poi ha chiamato i carabinieri. Grazie ai video di sorveglianza i due sono stati individuati. Ulteriore elemento a riscontro è stato il vistoso tatuaggio tribale che l’uomo ha impresso sul braccio utilizzato per afferrare i gratta e vinci. Un danno che ammonta a circa 500 euro e del quale ora i due dovranno rispondere di fronte alla magistratura.