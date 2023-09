Ancora violenza a Castelfiorentino, tre feriti in piazza Gramsci

Ancora episodi di violenza nel centro di Castelfiorentino. Almeno due persone si sarebbero affrontate attorno alle 16 in piazza Gramsci, l'area che si affaccia sulla stazione ferroviaria da tempo sotto l'occhio delle forze dell'ordine per vari episodi di microcriminalità. Il primo intervento dei carabinieri della locale stazione ha richiesto poi ulteriori rinforzi quando ai duellanti si sono aggiunte altre persone a dare manforte. Sul posto alle 18 sono giunte due ambulanze della Misericordia di Castelfiorentino e della Croce Rossa di Certaldo per curare i tre feriti, tra cui un 41enne. L'intervento delle forze dell'ordine ha richiesto del tempo per l'identificazione e non è stato definito se ci sono state denunce o arresti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO