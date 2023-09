Al Magnolfi di Prato uno spettacolo per superare i tabù della malattia mentale

Sabato 16 settembre al Teatro Magnolfi di Prato andrà in scena lo spettacolo “Tanto per capirci!” del regista Edoardo Donatini, restituzione del laboratorio organizzato da Azienda USL Toscana centro – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze in collaborazione con la Compagnia TPO e.t.s. e la Fondazione Teatro Metastasio, che da 25 anni collaborano per organizzare corsi laboratoriali alla scoperta di se stessi, rivolti alle persone seguite dal servizio e finalizzati a facilitare il loro senso di appartenenza all’interno del gruppo.

Lo spettacolo in scena al Teatro Magnolfi rappresenta inoltre un'importante occasione per lanciare un messaggio di integrazione e vincere la diffidenza ed i tabù legati alla malattia mentale. Il percorso teatrale ha visto la partecipazione delle persone seguite dal servizio di Salute Mentale e Dipendenze ed ha offerto la possibilità ai partecipanti di migliorare il proprio livello di autonomia, la gestione delle emozioni e di facilitare il senso di appartenenza al gruppo: durante il laboratorio le persone hanno lavorato sulla relazione con il proprio corpo e con quello degli altri, sul riconoscimento dei propri stati emotivi e sulla collaborazione e condivisione con gli operatori, finalizzata alla messa in scena dello spettacolo davanti ad un pubblico.

Le persone seguite dal servizio sono diventati e diventate veri e propri attori ed attrici riuscendo, attraverso la pratica della recitazione, a socializzare e a confrontarsi e a trasformare, attraverso un profondo lavoro su se stessi, le proprie emozioni in creatività. “Tanto per capirci!” affronta le complesse tematiche di convivenza e di relazione di una comunità di persone, dando voce ai vissuti e punti di vista, restituendoci uno spaccato di vita quotidiana dove diversi sentimenti prendono forma ed il pubblico viene coinvolto nel racconto.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, ma, dati i posti limitati del teatro Magnolfi (90 posti), si richiede la prenotazione entro il 12 settembre inviando una mail all’indirizzo touring@tpo.it.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa