Alloggi Erp, le graduatorie nel Chianti Fiorentino

I Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle hanno provveduto a pubblicare le graduatorie definitive relative alle richieste di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nei territori dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino.

Delle 265 domande complessive pervenute ai tre comuni sono risultate idonee e sono state ammesse 88 per il Comune di San Casciano Val di Pesa, 47 per il Comune di Barberino Tavarnelle e 101 per quello di Greve in Chianti. Le nuove graduatorie, che resteranno valide fino all’approvazione di quelle successive, sostituiscono le graduatorie relative al Bando ERP 2016. In seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive l’Unione comunale del Chianti Fiorentino provvederà alla consegna degli alloggi ai nuclei familiari sulla base dell’attuale disponibilità degli appartamenti presenti nei tre comuni.

Le graduatorie sono disponibili e scaricabili dal sito web dell’Unione comunale del Chianti fiorentino e dalle reti civiche dei singoli comuni (www.unionechiantifiorentino.it, www.sancascianovp.net, www.comune.greve-in-chianti.fi.it, www.barberinotavarnelle.it). Per informazioni: Ufficio Casa Tel. 055 8256267, e.mail r.sarti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Fonte: Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa