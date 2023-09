Beccati con 200 litri di carburante rubato, arrestati nell'Aretino

Sono stati arrestati due uomini italiani per il furto di 200 litri di carburante da un'auto in sosta e da mezzo pesante a Foiano della Chiana (Arezzo). Sabato sera i carabinieri hanno trovato i due, con precedenti per furto in flagranza, a bordo di un veicolo in via del Filo a Castiglion Fiorentino con il carburante nel bagagliaio. Era nascosto in 3 damigiane di vetro e in una tanica di plastica. Il legale rappresentante della ditta proprietaria aveva sporto denuncia e i due sono stati arrestati in flagranza di reato.