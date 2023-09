Giovane massese muore nel sonno mentre è in vacanza in Sardegna

È morto a soli quarantun anni mentre era in vacanza in Sardegna. Davide Dati, originario di Massa, si è spento all'improvviso mentre era in ferie a San Teodoro, in provincia di Sassari. Lo ha trovato la compagna, è spirato nel sonno, verosimilmente per un malore. Il lutto è avvenuto lunedì 4 settembre ma la notizia si è diffusa solo il giorno successivo.

Dati e la compagna alloggiavano in un bed and breakfast, sul posto sono arrivati soccorsi e carabinieri. Era commesso in una nota catena di prodotti informatici. La famiglia e gli amici sono sotto shock.