Futuri criminologi in un convegno a Fucecchio, simulato il Comitato per la sicurezza

Anche quest'anno l'Università La Sapienza di Roma ha scelto Fucecchio per una due giorni dedicata alla figura del Dirigente Delegato alla Sicurezza Urbana con incontri, esperienze pratiche sul campo e un importante convegno nella Sala del Poggio Salamartano (ospiti di Don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom e Arciprete della Collegiata di Fucecchio,) al quale è intervenuto il procuratore nazionale antimafia Roberto Pennisi.

La sua lectio magistralis è stato il momento conclusivo di un'esperienza che ha visto coinvolte tante istituzioni a fianco degli specializzandi del Master Interfacoltà di II° livello in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence).

L'intervento di Pennisi, particolarmente apprezzato per la sua capacità di coinvolgimento sui temi della lotta alla criminalità e delle criticità normative, ha messo in luce l'evoluzione organizzativa e le capacità di infiltrazione delle organizzazioni malavitose e la conseguente necessità di un pieno coinvolgimento della società civile, per poter affiancare all'azione repressiva della magistratura e delle forze dell'ordine una crescita sostanziale della cultura della legalità.

Tra i momenti più significativi della due giorni fucecchiese ci sono stati gli incontri con la dottoressa Maura Tedici, che ha maturato una lunga esperienza professionale nei servizi sanitari che combattono le dipendenze da sostanze stupefacenti, e con il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, impegnato da anni in prima linea a supportare le istituzioni preposte e le forze dell'ordine nella lotta allo spaccio della droga.

Particolarmente significativa e di notevole interesse per gli specializzandi è stata la simulazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è stato presieduto dal Viceprefetto di Firenze Annalisa Oliva, alla presenza del tenente colonnello dei Carabinieri Andrea Pezzillo, comandante del reparto operativo alla sede provinciale di Firenze, del Dirigente del Commissariato di Polizia di Empoli, Francesco Zunino, e della Comandante della Compagnia di Empoli della Guardia di Finanza, Giorgia Pica. Per l'Università La Sapienza erano presenti il Prof. Renzo Ciofi, responsabile dell’Esperienza Pratica Guidata (EPG) realizzata a Fucecchio dagli specializzandi e il Prof. Pierpaolo De Pasquale, tutor del Master.

