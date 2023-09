Palio di Bagno a Ripoli, si avvicina la 44esima Giostra della Stella

Un tuffo del Rinascimento. Con dame in costumi d’epoca, le evoluzioni degli sbandieratori, antichi giochi medievali, la corsa con i barrocci e il tiro alla fune. E soprattutto con la spettacolare sfida tra i cavalieri delle Contrade, chiamati a centrare con la spada la stella forata sostenuta dal leone simbolo della città. Bagno a Ripoli torna a respirare la magia della Giostra della Stella e del Palio delle Contrade, una delle manifestazioni storiche più longeve del territorio, giunta quest’anno alla 44esima edizione. L’appuntamento con i giochi delle Contrade e la Giostra è per domenica 10 settembre ai giardini "Silvano Nano Campeggi" lungo la via Roma, ma le iniziative del Palio animeranno tutta la settimana.

Si parte domani, mercoledì 6 settembre, con la tradizionale cena collettiva ospitata al chiosco I’Barroccio, durante la quale sarà svelato il drappellone realizzato dall’artista e pittore fiorentino Alberto Grazzini. Giovedì invece dalle 21 si svolgerà la "Provaccia", la sessione di qualifica dei cavalieri che parteciperanno alla Giostra della domenica per le Contrade: Cavallo, Mulino e Torre. A scendere nella "conca dei giardini" saranno Alessandro Culatore, pistoiese al suo terzo Palio; Lorenzo Desimone di Reggio Emilia, alla seconda esperienza a Bagno a Ripoli; l’aretino Maurizio Frulio, sette edizioni all’attivo; il senese Guido Gentili, alla terza presenza; Claudio Rossi di Siena, esordiente a Bagno a Ripoli; e l’aretino Alessandro Ugolini, che ha già all’attivo tre presenza al Palio ripolese.

La giornata di domenica si aprirà alle 15 con il concentramento degli atleti di ciascuna Contrada e la benedizione del Palio. Dalle 15.30 al via le sfide: la Corsa con l’uovo, la Corsa con i Sacchi, il Tiro alla Fune, la Corsa con i cerchi e quella dei Barrocci.

I piazzamenti delle gare del pomeriggio andranno a comporre la classifica parziale, a cui verranno aggiunti i punti del piazzamento della Giostra in programma la sera. La sfida tra i cavalieri sarà anticipata dal grande corteo storico in abiti rinascimentali che dalle 20.30 accompagnerà la popolazione a prendere posto all'"anello" di Giardini "Nano Campeggi". Novità di questa edizione: durante il corteo storico il pubblico potrà votare il miglior figurante, postandone una foto sui social (Facebook e/o Instagram) con l’hashtag #lamiastella2023. A corteo schierato si svolgeranno le esibizioni dei gruppi Musici e Sbandieratori, che apriranno la strada alla Giostra vera e propria. Al termine dei conteggi della Giostra e delle gare pomeridiane, verrà proclamata la Contrada vincente che porterà con sé il drappellone.

"Torna a vivere la magia di una delle manifestazioni storiche più radicate e caratteristiche del nostro territorio – commenta il sindaco Francesco Casini –. Siamo arrivati alla 44esima edizione e ogni anno che passa, la Giostra e il Palio crescono, richiamano cittadini e sempre più spettatori, le nuove generazioni diventano parte attiva della tradizione. È una grande festa di comunità che non sarebbe possibile senza il lavoro incessante dell’associazione e dei suoi volontari, delle donne e degli uomini che donano la loro energia e il loro tempo, a cui va il nostro ringraziamento".

"È arrivato settembre e per Bagno a Ripoli significa Palio - dichiara Antonio Arcangeli, neopresidente dell’Associazione Giostra della Stella – Palio delle Contrade -. Quest'anno per volontà del Consiglio tocca a me presiedere la manifestazione che mi ha visto prima spettatore contradaiolo, poi bigliettaio, cassiere, vice presidente ed infine presidente. Sempre con entusiasmo e tantissima passione. Credo nel Palio e nelle sue funzioni sociali ed aggregative importantissime, specie in questo momento storico. Quindi: viva il Palio, viva Bagno a Ripoli e che vinca il migliore!"

In caso di maltempo la manifestazione di domenica 10 sarà rimandata a domenica 17 settembre.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa