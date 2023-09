Parcheggio all'Elba con lavoratore a nero e senza scontrini

Un parcheggio a pagamento vicino alle spiagge dell'Elba che aveva un lavoratore a nero e che aveva rilasciato 4 scontrini rispetto alle 23 auto parcheggiate. Per questo la guardia di finanza di Portoferraio è intervenuta con accertamenti. L'attività era regolare con partita Iva, autorizzazioni e dichiarazioni fiscali. Ma aveva rilasciato solo 4 scontrini per 4 auto, accumulando 190 euro (10 euro per auto) ai restanti mezzi trovati in sosta. Una percentuale di irregolarità superiore all'80%.