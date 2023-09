Prof e Ata di una scuola di Lucignano in ritiro alla Pieve di Romena

È iniziato oggi alla Pieve di Romena in Casentino, nel comune di Pratovecchio, il ritiro emozionale voluto dal preside dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Lucignano Cristiano Rossi per motivare docenti e personale Ata. Per due giorni il personale scolastico, diviso in tre gruppi eterogenei – in ogni gruppo saranno presenti docenti dei tre ordini, dei vari plessi e il personale amministrativo e ausiliario – sarà impegnato in momenti di ascolto, gioco, attività, funzionali alla costruzione di relazioni di fiducia e di accoglienza, di risoluzione dei conflitti e di costruzione di un comune senso di appartenenza.