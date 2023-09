Ruba e-bike a una turista al mare, denunciato 75enne

Un 75enne di Venturina Terme (Campiglia Marittima) è stato denunciato per il furto di una e-bike dal valore di 3.500 euro ai danni di una turista tedesca 45enne nei pressi di San Vincenzo. Il furto è avvenuto il 30 agosto, mentre la bici era stata lasciata in sosta. Il gps della bici non era funzionante per cui la donna si è rivolta ai carabinieri di Suvereto per sporgere denuncia. Grazie ad alcuni segnali intermittenti del gps, i militari hanno trovato la bici in casa dell'anziano.