Terza media pubblica un libro giallo, succede a Capoliveri

Un farmacista misteriosamente scomparso nel corso della tradizionale Festa dell’Uva, le indagini condotte da una investigatrice venuta dal continente, le testimonianze di personaggi stravaganti che porteranno alla soluzione del caso. Un giallo in piena regola, ambientato all’Isola d’Elba, scritto secondo la struttura classica del genere. Niente di strano, tranne una particolarità: gli autori di “In paese tutti sanno” non sono scrittori, ma gli alunni della Terza A della scuola secondaria di Capoliveri, coordinati dalla professoressa Elena Maestrini. Una stesura che ha coinvolto i giovanissimi autori per l’intero anno scolastico terminato pochi mesi fa, a cui è seguito lo sbarco in libreria, per i tipi della casa editrice Persephone, seguita da Angela Galli.

Il libro sarà presentato giovedì 7 settembre alle 12 a Firenze presso la sede del Consiglio regionale (sala del Gonfalone) su iniziativa del consigliere regionale elbano Marco Landi. Saranno presenti le ragazze e i ragazzi della Terza A, accompagnati da docenti ed editrice.

“La migliore risposta a chi dice che i giovani d’oggi non sono interessati alla lettura. Questa classe - spiega Landi - non solo ama leggere, ma anche scrivere. E in queste pagine dimostra anche l’attaccamento al proprio paese, alla propria terra. Non so se qualcuno di loro proverà a proseguire su questa strada, ma è certo che resterà nel loro percorso questa esperienza, coordinata da una bravissima docente come Elena Maestrini”.

Il progetto editoriale è stato reso possibile dalle risorse dei Progetti Educativi Zonali messe a disposizione dagli enti locali tramite l’Istituto Comprensivo di Porto Azzurro. Il ricavato, sotto forma di contributo volontario, andrà in beneficenza in favore dell’associazione I sogni di Anna.