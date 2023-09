Weekend da incorniciare per il Taddei Factory Team, quello appena trascorso. La squadra Santacrocese porta a casa una pioggia di successi e medaglie nelle competizioni Mtb nazionali. Dall'Alto Adige arrivano due importantissimi podi con Diego Rosa che onora la maglia di campione Italiano piazzandosi al secondo posto nella Kronplatz King. Manifestazione che, nella categoria femminile, vede Silvia Scipioni salire sul podio con un fantastico terzo posto. Non contenta l'atleta del team Santacrocese ha trionfato anche nella Straccabike, così come il compagno di team Riccardo Chiarini, dominatore nella categoria maschile. Due vittorie e due podi totali che premiano il grande lavoro della squadra del patron Stefano Taddei.

KRONPLATZKING 2023

Anche in questo 2023 la Kronplatz King non scherza. Partenza da San Vigilio di Marebbe con 64 km di percorso per oltre 3.100 metri di dislivello e arrivo nella mitologica area di Plan De Corones.

La corsa sin dalle prime battute è molto selettiva e al ventesimo chilometro, al primo rifornimento, davanti fa selezione un gruppetto formato da 4 corridori. Ci sono il colombiano della Soudal Le Cougan Leonardo Paez, vincitore dell'ultima edizione con il compagno Daniele Mensi, Dario Cherchi del Team Ktm, Jacob Dorigoni del Team Torpado e il campione italiano Diego Rosa del Taddei Fcatory Team che subito si piazza nelle zone calde della classifica. Alla salita del KronPlatz, intorno al chilometro 40, Paez riesce a dare uno strappo importante, prendendo vantaggio sugli inseguitori.

Diego Rosa però non è da meno e cerca di inseguirlo per tutta la durissima salita. Alla fine il colombiano non molla e riesce a tagliare il traguardo per primo. Diego Rosa onora alla grande la maglia di campione italiano indossata per la prima volta e arriva secondo ad 1 minuto e 50 dal colombiano, ottenendo una medaglia d'argento davvero significativa. Ritiro invece per Riccardo Chiarini costretto allo stop per qualche problema fisico. Buona gara invece per Ramon Vantaggiato che riesce a rimanere nella top 10 per i primi 50 km. Nel finale un po' di stanchezza gli fa perdere qualche posizione e giunge all'arrivo tredicesimo, ottenendo comunque un buon risultato.

Nella categoria femminile invece ottima prova di Silvia Scipioni che sale sul podio della Kronplatz King ottenendo un significativo terzo posto. Gara costante per Silvia che sin dalle prime battute di gara riesce a piazzarsi in terza posizione. La corsa non ha troppi scossoni e l'atleta del Taddei Factory Team guadagna qualche secondo in salita, perdendo qualcosina in discesa. Una gara solida e di spessore che le permette di ottenere un terzo posto che conferma il suo buon stato di forma.

STRACCABIKE

Il super weekend Taddei ha il suo coronamento con la Straccabike: sullo sterrato di Pratovecchio si sfidano i corridori in cerca di gloria, tra questi al via per il Taddei Factory Team, ci sono Riccardo Chiarini, Silvia Scipioni e Luca Gargiani. Nella categoria maschile viittoria in solitaria per Riccardo Chiarini, che dopo una prima fase di studio prende il largo e non lascia scampo agli avversari vincendo con un ampio margine nonostante una piccola caduta. Buon risultato per il giovane Luca Gargiani ventitreesimo in classifica e primo della sua categoria.

Trionfo anche per Silvia Scipioni che dopo una prima fase in cui deve battagliare con le avversarie, riesce a fare il vuoto, nonostante poche ore prime fosse stata impegnata nella Kronplatz King. Per Silvia seconda vittoria dal rientro dopo l'infortunio alla mano che l'ha tenuta ferma per diverse settimane.

Dopo questo weekend ricco di successi il Taddei Factory Team adesso punta alla prossima grande sfida, la Mythos Primiero Dolomiti Marathon, in programma sabato a Fiera di Primiero, con l'obbiettivo di portare a casa nuovi successi.