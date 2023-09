Conoscere le scuole di Fucecchio: evento al Parco Corsini

Anche quest'anno il Comune di Fucecchio promuove un momento d’incontro tra l’Amministrazione comunale, i referenti e gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie per conoscere l’offerta educativa e formativa proposta da servizi, associazioni ed altri enti del Terzo Settore di tutto il territorio. L'iniziativa, intitolata “La scuola in Comune”, è in programma venerdì 8 settembre al Parco Corsini, dalle ore 9 alle 13, e vedrà coinvolte tante associazioni e servizi che presenteranno progetti trasversali e anche innovativi. Tra questi, il progetto “Inclusivamente”, promosso dal Movimento Shalom Onlus, di cui il Comune di Fucecchio è partner insieme alle associazioni Popoli Uniti, Nosotras e Forium, che si pone l'obiettivo di creare una comunità sempre più inclusiva. Tra le novità anche la neonata associazione #Fucecchioèlibera, che accompagnerà il percorso del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi della scuola media.

L'iniziativa “La scuola in Comune” si inserisce all'interno dell'Accordo di Comunità sottoscritto tra Comune, scuole, associazioni ed altri enti che si propone di rafforzare la collaborazione e il coordinamento dei soggetti che formano la comunità educante, individuando obiettivi e ambiti di intervento comuni, insieme a modalità di raccordo e di monitoraggio delle azioni, al fine di assicurare una maggiore capillarità, organicità e sinergia nell’attuazione degli interventi relativi all’educazione e alla crescita delle nuove generazioni.

"Si apre un anno scolastico molto importante per il nostro comune - dice la vicesindaca e assessora alla scuola Emma Donnini-. È nato da poco il nuovo istituto comprensivo Fucecchio guidato dalla dirigente scolastica Angela Surace, che ringrazio per l'impegno e la passione che sta mettendo nella sua attività. Approfitto per salutare i due dirigenti uscenti, la professoressa Paola Cinquerrui e il professor Manuel Salvaggio, che hanno guidato rispettivamente la Direzione Didattica e l'Istituto comprensivo Montanelli Petrarca. La fusione di queste due importanti realtà arriva da anni e anni di collaborazione tra i nostri istituti con una sinergia che fa della continuità educativa il centro e la forza del sistema scolastico fucecchiese. La scuola in comune è il coronamento di una realtà locale che vede un tessuto associativo ricco, con tante opportunità di arricchimento culturale e formativo in tantissimi settori. Le scuole hanno abbracciato, fin da subito, le tante opportunità promosse dal Comune di Fucecchio e dal Terzo Settore ed oggi possiamo dire che fanno parte dell'offerta formativa delle nostre scuole. Saluto e ringrazio anche la dirigente scolastica professoressa Genny Pellitteri, che è al quarto anno presso il nostro istituto superiore Arturo Checchi. A Fucecchio, dai nidi di infanzia fino alla scuola superiore, consideriamo i luoghi dell'educazione e dell'istruzione i luoghi in cui crescono e si formano i cittadini e le cittadine: a loro vanno offerte tante opportunità che, grazie al lavoro attento e continuo di educatrici, educatori ed insegnanti, diventeranno il loro patrimonio culturale e umano".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa