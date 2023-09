L'atletica toscana over 35 si sfida a Pietrasanta

Sono più di 400, i toscani ai blocchi di partenza dei Campionati Regionali Master di atletica leggera su pista, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre all'impianto polivalente “Falcone e Borsellino”. La manifestazione, organizzata dall'Atletica Pietrasanta Versilia con il supporto del Comune, assegnerà anche il titolo maschile di Campione Toscano Juniores per i 3000 siepi, oltre a prevedere alcune gare agonistiche come gli 800 metri e la staffetta 4 x 100.

“Eventi come questo sono grandi catalizzatori di appassionati – commenta l'assessore allo sport, Andrea Cosci – e possono dare un bel contributo di presenze sul territorio, specie nei periodi meno 'propizi' dal punto di vista turistico. Il nostro investimento, sul 'Falcone e Borsellino' è stato proprio in questa direzione e non si è ancora concluso: insieme all'Atletica Pietrasanta Versilia e seguendo le indicazioni di tanti campioni che frequentano l'impianto, da Nicola Vizzoni a Samuele Ceccarelli, stiamo cercando, infatti, di rendere più funzionale e attrezzata la nuova area coperta”.

“Ospitare i Regionali Master, over 35, è per noi un traguardo doppiamente importante – sottolinea il presidente dell'Atletica Pietrasanta Versilia, Matteo Mattei – sia perché, in Toscana, abbiamo i più forti interpreti nazionali di categoria, su varie discipline; sia perché questo appuntamento sarà un test fondamentale, per molti di loro, in vista degli imminenti Europei di Pescara. Con questo evento concludiamo una serie di manifestazioni che in un anno, dall'inaugurazione dell'impianto, il 3 settembre 2022, a oggi, hanno visto protagoniste tutte le categorie e le discipline dell'atletica leggera”.

Ad aprire le ostilità, sabato alle 15,20, sarà il martello femminile; ma fino alle 20 circa (ultimo start, alle 19,40, i 3000 siepi maschili) ci sarà la possibilità di apprezzare tutte le “declinazioni” dell'atletica leggera, dalla pista ai salti e ai lanci. Il giorno seguente (domenica 10 settembre) si tornerà in campo dalle 15,30 con martello maschile e peso femminile; chiusura di giornata con la 3 chilometri di marcia (partenza alle 19,30 circa).

Nutrita la “pattuglia” di atleti che cercherà gloria fra pista e pedane “di casa”: in particolare, occhi puntati su Alessandro Giannotti, Renato Mammini, Paolo Tarabella, Filippo Bianchi, Pino Silvestri, Alfredo Barsi, Remo Dini, Roberto Giorgi e Niccolò Carulli. La “due giorni” al “Falcone e Borsellino” sarà a ingresso libero e gratuito.