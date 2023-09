Padel Castelfiorentino, open day gratuito al circolo tennis Il Giglio

Inaugurati lo scorso anno, i campi da Padel gestiti dalla Polisportiva I’Giglio (all’interno del circolo tennis) sono già stati oggetto di grandi soddisfazioni per gli sportivi e per tutta la comunità castellana. Il circolo Tennis e Padel, infatti, ha ospitato vari tornei di successo e le attività procedono a gonfie vele. Recentemente si è, poi, venuta a creare una collaborazione vincente tra la Polisportiva I’Giglio e l’associazione Tennis e Padel Academy che ha fatto sì che istruttori F.I.T.P. nazionali si rendessero disponibili a fare lezione al circolo castellano.

Nella giornata del 16 Settembre, tutti gli interessati potranno imparare a giocare a Padel gratuitamente grazie alla guida di istruttori di altissimo livello che saranno a loro disposizione. "Tale collaborazione è un grande orgoglio per la nostra associazione sportiva così come il fatto che il nostro circolo sia stato scelto per questa bellissima iniziativa" commenta Silvano Comanducci, Vicepresidente della Polisportiva I’Giglio.

Verranno fornite racchette e palline e i campi saranno a libera disposizione degli interessati. Ricordiamo che è necessario prenotare la lezione al numero 3393819760 - Eva."

Fonte: Polisportiva I’Giglio