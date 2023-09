Rissa in discoteca, 5 denunciati all'Elba dopo un mese

Individuati i presunti responsabili della rissa avvenuta sulla terrazza di una discoteca di Capoliveri all'isola d'Elba lo scorso 20 luglio. Un ragazzo fu colpito da un calcio al voto, con un video che finì anche sul web. E' bastato un mese di indagini ai carabinieri del Norm di Portoferraio per denunciare 4 giovani di Porto Azzurro e uno di Portoferraio, tutti tra i 20 e i 25 anni, alcuni con precedenti per reati simili. L'accusa è di rissa aggravata dalle lesioni e dai futili motivi, con pene che possono raggiungere i sei anni di reclusione. Per tutti è scattata anche la misura di prevenzione del divieto di accesso e stazionamento al locale per un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi, emessa su proposta dei carabinieri. Le indagini dei militari si sono poi allargate ed hanno permesso di appurare anche alcune violazioni amministrative a carico dell'agenzia a cui era stata affidata la sicurezza nel locale, con sanzioni per oltre 3mila euro poiché un addetto alla sicurezza non era iscritto all'albo provinciale della prefettura.