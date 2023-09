Scrivere storie con Antonella Cilento, in partenza lo stage di scrittura creativa a Certaldo

Mancano pochi giorni per iscriversi allo stage di scrittura creativa condotto da Antonella Cilento dal titolo “Tempo! Scrivere storie ovvero governare gli eventi”, che si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre a Casa Boccaccio, nel borgo storico di Certaldo (FI).

Questo workshop di scrittura creativa è un evento speciale promosso e organizzato da Lalineascritta, una delle scuole di scrittura più antiche e autorevoli in Italia con oltre 30 anni di esperienza, in collaborazione con l’Associazione Letteraria “Giovanni Boccaccio”.

Lo stage sarà suddiviso in tre momenti: sabato mattina, sabato pomeriggio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e domenica mattina (dalle 10 alle 13). Tema centrale, attorno al quale si svilupperanno le varie attività, sarà il tempo, che è quello di cui necessitiamo per scrivere e immaginare, come diceva Shakespeare, ma anche la linea narrativa che governa i fatti del nostro racconto.

Questo workshop è un'esperienza pratica che richiede solo carta e penna e offre l'opportunità di chiudere gli occhi e scoprire mondi nascosti attraverso la scrittura.

Partecipare a questa occasione non solo vi permetterà di immergervi nel paese natale di Giovanni Boccaccio, ma anche di godere di una giornata di svago e formazione creativa nella splendida regione toscana.

Antonella Cilento, la talentuosa conduttrice del workshop, è una rinomata autrice di romanzi e racconti pluripremiati. Dal 1993, insegna scrittura creativa e dirige con passione Lalineascritta Laboratori di Scrittura. Oltre a ciò, dal 2018, coordina e insegna nel primo master di scrittura ed editoria del Sud Italia, SEMA, frutto di una collaborazione tra l'Università Suor Orsola Benincasa e Lalineascritta Laboratori di Scrittura. Nel 2021 ha pubblicato il libro "La caffettiera di carta", un intenso racconto del suo lavoro nel campo della lettura e scrittura creativa.

Antonella dirige anche da quattordici anni la rassegna di letteratura internazionale "Strane Coppie" ed è stata riconosciuta fin dagli esordi della sua carriera, con segnalazioni da parte del Premio Calvino e la vittoria del Premio Tondelli per la sua tesi di laurea.

Tra i suoi romanzi più noti ci sono "Lisario o il piacere infinito delle donne" (finalista al Premio Strega 2014 e vincitore del Premio Boccaccio 2014), "Il cielo capovolto", "Una lunga notte", "Non è il Paradiso", "Neronapoletano", "L'amore, quello vero", "Napoli sul mare luccica", "Nessun sogno finisce", "Isole senza mare", "Asino chi legge", "La paura della lince", "Bestiario napoletano", "La madonna dei mandarini", "Morfisa o l'acqua che dorme" e "Solo di uomini il bosco può morire". Nel 2019 ha debuttato nel genere Young Adult con "Non leggerai", che è attualmente in fase di traduzione in Corea. Inoltre, Antonella Cilento collabora attivamente con "La Repubblica – Napoli".

Per partecipare allo stage basta inviare un'email a info@lalineascritta.it e completare il processo di registrazione effettuando un bonifico di 120 euro all'IBAN IT49L0503403409000000022715, con il beneficiario indicato come Associazione Culturale Aldebaran Park. Nell'oggetto del bonifico è importante specificare "Iscrizione Tempo!".

Fonte: Premio Letterario "G.Boccaccio"