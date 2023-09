Servizio civile, il Comune di Collesalvetti cerca due giovani

La partecipazione al progetto richiederà un impegno di 25 ore settimanali per un anno, articolate su 5 giorni a settimana. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno pari a 507, 30 euro al mese per 12 mesi. Un giovane sarà chiamato a fare l’esperienza di operatore volontario presso la sede del Centro Civile di Stagno, in via Heinrich Karl Marx numero 3, e l’altro presso la sede del Palazzo comunale a Collesalvetti, in piazza della Repubblica 32.