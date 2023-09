Sì unanime dalla Commissione all’accordo di pianificazione tra Regione Toscana e Poggio a Caiano

Parere favorevole unanime, questa mattina, dalla commissione Territorio e ambiente, presieduta da Lucia De Robertis (Pd) alla proposta di delibera per la ratifica dell’accordo di pianificazione tra Regione Toscana e Comune di Poggio a Caiano. L’accordo riguarda l’adeguamento del piano strutturale del comune alle disposizioni contenute nel PIT, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 61/2014 che aveva istituito il “parco agricolo della Piana” nei comuni di Firenze, Calenzano, Sesto fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Poggio a Caiano, Carmignano e Prato.

La delibera prevede che la Regione faccia accordi di pianificazione con i Comuni che ricadono nell’ambito territoriale del parco e che la strumentazione urbanistica di questi recepisca i contenuti del progetto di parco.

L’accordo consente al Comune di Poggio a Caiano di perfezionare l’iter di formazione del piano strutturale per adeguare l’ambito territoriale del parco agricolo alle disposizioni nell’integrazione al Pit. Il Consiglio regionale è chiamato a ratificare questo accordo, entro sessanta giorni dalla sigla, avvenuta il 24 luglio, pertanto entro il 24 settembre. Il ricorso all’accordo di pianificazione è un adempimento procedurale obbligatorio per armonizzare gli strumenti urbanistici delle amministrazioni provinciali e comunali competenti. L’adeguamento del Piano Strutturale del Comune di Poggio a Caiano, oggetto dell’accordo, riguarda in particolare il sistema agro-ambientale e la rete della mobilità alternativa e della valorizzazione del patrimonio storico culturale.

Si ricorda che il Consiglio regionale ha già ratificato analoghi accordi di pianificazione con il comune di Campi Bisanzio e con i Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano. Con l’accordo di pianificazione le amministrazioni definiscono consensualmente le modifiche da apportare ai rispettivi strumenti della pianificazione territoriale.





