Basket Santa Croce, Kemas Lamipel si allena con Emma Villas Volley Siena

Il calendario della preseason biancorossa si apre con l’allenamento congiunto sul campo di Emma Villas Volley Siena, l’altra squadra toscana della serie A2 Credem Banca. Evento in programma venerdì 8 settembre, alle ore 17.00, al Pala Orlandi di via Giovanni XXIII, a Siena, altrimenti denominato Palazzetto del Costone, come l’omonima società di basket femminile che lo utilizza per allenamenti e gare (dal giovanile alla serie B regionale). In queste settimane è sede di preparazione per la società cittadina di volley, privata della propria sede storica in attesa della decisione della commissione provinciale di vigilanza e sicurezza sulla possibilità di utilizzare proprio il PalaEstra per la stagione sportiva in corso. Ingresso gratuito.

La Kemas Lamipel S. Croce si presenterà al completo con l’eccezione del solo Klistan Lawrence, attualmente impegnato con la sua Portorico nella NORCECA Championship 2023, in corso di svolgimento negli USA. L’opposto diciannovenne è atteso in Italia una volta terminata la manifestazione. Per il resto i coach Bulleri e Pagliai avranno a disposizione l’intero organico, con i palleggiatori Coscione e Giannini, gli schiacciatori Brucini, Colli, Matteini, Parodi, Petratti, i centrali Cargioli, Mati, Russo, i liberi Gabbriellini e Loreti, l’opposto Gatto. Matteini può essere provato sia di lato che al centro, Brucini in questa fase di preparazione ha lavorato tanto anche da fuori mano.

Un allenamento che servirà principalmente per testare la condizione fisica individuale al termine della terza settimana di preparazione, oltre a movimenti in campo e intesa nelle varie fasi.

EMMA VILLAS SIENA: Copelli, Trillini, Nevot, Coser, Tallone, Bonami, Krauchuk, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Gabbriellini, Coscione, Parodi, Brucini, Cargioli, Russo, Colli, Matteini, Petratti, Gatto, Giannini, Loreti, Mati. All. Bulleri 2^ All. Pagliai

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa