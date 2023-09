Donazione midollo osseo, iscrizioni al Centro trasfusionale di Aoup

In concomitanza con la Giornata mondiale della donazione del midollo osseo, dal 16 al 24 settembre Admo-Associazione donatori di midollo osseo torna nelle principali piazze italiane con la campagna "Match It Now" - promossa dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue con la collaborazione delle Associazioni volontaristiche del settore - per invitare i giovani (18-35 anni) a iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo (IBMDR) con un prelievo di sangue o la raccolta di un campione di saliva.

A Pisa sarà l'Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell'Aoup - con il Centro trasfusionale che è anche di riferimento per i donatori di midollo osseo - a raccogliere le nuove iscrizioni con questi orari di apertura: sabato 16 e 23 settembre dalle 9 alle 13; lunedì 18 settembre e venerdi 22 settembre dalle 9 alle 16. Gli aspiranti donatori possono programmare la loro visità di idoneità e iscrizione al Registro nazionale donatori midollo osseo tramite le associazioni volontaristiche di riferimento (Admo, Adoces, Adisco) o contattando il Servizio trasfusionale dell'Aoup al numero 050/993741/42/6701.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa