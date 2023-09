Protocolli di insediamento, bando regionale anche per il territorio di Livorno

Entro ottobre la Regione Toscana pubblicherà un bando per nuovi protocolli di insediamento relativi alle aree di crisi industriale, nelle quali è compreso anche il territorio di Livorno. La dotazione finanziaria del bando ammonterà a quattro milioni di euro.

Ad annunciare la prossima misura destinata a favorire nuovi insediamenti produttivi o nuovi investimenti da parte di imprese già esistenti e comunque, volta ad incrementare l’occupazione, è l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico del Comune di Livorno, Gianfranco Simoncini, che ieri, mercoledì 6 settembre, ha partecipato ad una riunione promossa dall’assessore regionale alle Attività Produttive Leonardo Marras.

“È un fatto molto positivo che ho apprezzato – ha commentato l’assessore Simoncini – anche perché accoglie una richiesta che da tempo il Comune di Livorno, insieme a quelli di Rosignano e Collesalvetti facevano, che venissero nuovamente messe risorse a disposizione dei protocolli di insediamento anche perché nel nostro territorio questi hanno dato buonissimi risultati. Con i finanziamenti regionali, che abbiamo utilizzato fino all’ultimo centesimo, e dei quali hanno beneficiato 30 imprese, sono stati creati circa 140 posti di lavoro, quindi, il fatto che si apra un nuovo bando per i protocolli di insediamento è una opportunità che si dà alle imprese che vogliono investire sul territorio. È importante dare informazione perché il bando sarà aperto ad ottobre e chiuderà entro la fine dell’anno perché le risorse devono essere assegnate entro il 2023. Chi ha progetti e idee, pertanto, si prepari anche perché si tratta di un bando a sportello con una procedura negoziale”.

“Sono risorse non enormi – ha aggiunto Simoncini - ma importanti per il nostro territorio che quest’anno, con questo bando, per la prima volta, potrà vedere anche la partecipazione della grande impresa. Oggi, infatti, siamo ricompresi nell’area ex art. 107 3c del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che consente di sostenere anche la grande impresa nel momento che fa investimenti”.

In attesa della pubblicazione del bando, gli interessati possono prendere visione della delibera approvata dalla Giunta Regionale e della scheda di dettaglio con l’indicazione dei criteri e delle modalità per l’accesso ai finanziamenti.

“L’auspicio è che il nostro tessuto produttivo utilizzi questa nuova opportunità così come ha fatto in passato. Da apprezzare – ha sottolineato Simoncini - anche il fatto che l’assessore Marras abbia annunciato che questo è il primo di una serie di bandi che l’Amministrazione Regionale intende portare avanti anche nei prossimi anni”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa