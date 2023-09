Quattro nuove aule per le medie 'Montanelli-Petrarca', l'inaugurazione a Fucecchio

Sabato 9 settembre alle 11,30, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, sarà inaugurato l'edificio che ospiterà le nuove aule della scuola primaria di secondo grado (scuole medie) Montanelli Petrarca.

Il Comune di Fucecchio, con il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca e assessora alla scuola Emma Donnini, potrà festeggiare il raggiungimento di un importante traguardo: l'ampliamento di uno dei plessi scolastici più importanti del territorio che, dall'anno scolastico che sta per iniziare, potrà contare su altre 4 aule moderne e funzionali, collegate alla struttura esistente attraverso una passerella posta al primo piano e affacciate su via Giusti.

Grazie ad un investimento di circa 600mila euro la scuola media di Fucecchio avrà a disposizione più spazi per la didattica. Questo consentirà di liberare alcune aule esistenti, trasformandole in laboratori e offrendo quindi nuove opportunità formative.

"Sabato prossimo – dice la vicesindaca Emma Donnini - aspettiamo tutte le famiglie e gli studenti, ma direi più in generale tutti i cittadini, per festeggiare insieme un traguardo veramente importante per tutta la comunità scolastica di Fucecchio. Quello che andiamo a inaugurare è uno dei tanti interventi di edilizia scolastica messi in cantiere dalla nostra amministrazione comunale. I prossimi anni altre nuove scuole nasceranno a Fucecchio e nelle frazioni grazie ai nostri progetti che ci hanno permesso di ottenere 6 milioni di euro dai bandi europei del PNRR”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa