Il 10 settembre 2023, si terrà una commovente messa funebre nella chiesa di San Rocco a Pistoia in memoria di Fabrizio Francesco Mannino, noto come "Xedra" nel mondo degli influencer motociclisti. Il giovane è tragicamente deceduto il 5 settembre a soli vent'anni a seguito di un terribile incidente stradale a Quarrata, mentre era in vacanza con la sua fidanzata nella provincia di Pistoia. I familiari, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., hanno voluto organizzare questa cerimonia per permettere a tutti di ricordare Fabrizio, anche ai suoi numerosi follower nel Nord e Centro Italia che avrebbero difficoltà a raggiungere la Sicilia, dove avverrà la sepoltura la settimana successiva.

L'incidente è avvenuto il 3 settembre a Quarrata, quando Fabrizio stava attraversando un incrocio con la sua moto e è stato investito da un 19enne di Montecatini Terme. L'impatto è stato così violento da staccargli il casco e causare gravi traumi. È stato trasportato all'ospedale San Jacopo di Pistoia, ma i medici non sono riusciti a salvarlo, e il 5 settembre è stato dichiarato morto a causa di un coma irreversibile.

Il Pubblico Ministero della Procura di Pistoia non ha ordinato un'autopsia sulla salma di Mannino ma ha disposto un esame esterno. Tuttavia, è stata avviata un'indagine per omicidio stradale per chiarire le cause e le responsabilità dell'incidente. Una perizia cinematica verrà svolta da un consulente tecnico della parte offesa e dall'ingegner Nicola Bartolini, messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A. per assicurare la giustizia e fare luce sui fatti.