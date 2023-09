Afferra donna al collo e prova a rubarle la carta, arrestato

Ha afferrato al collo una donna che stava prelevando al bancomat, ha provato a strapparle la carta dalle mani, non c'è riuscito ed è fuggito. In seguito è stato individuato, bloccato e arrestato.

In manette è finito un uomo, adesso a Sollicciano, per un fatto avvenuto in via di Tizzano a Grassina (Bagno a Ripoli) alle 12.30 di giovedì 7 settembre. L'uomo ha provato a derubare la donna al bancomat, ma la vittima ha reagito e si è ripresa la carta. Il direttore della banca si è accorto di tutto, è uscito e ha chiamato soccorsi e carabinieri.

Mentre la donna è stata portata per le cure del caso a Ponte a Niccheri, il ladro è stato trovato dai militari nella vicina piazza Umberto I. Ha provato a scappare dai carabinieri ma è stato arrestato. Aveva con sé un altro bancomat intestato a un cittadino tedesco, verosimilmente frutto di un altro furto.