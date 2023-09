Alluvioni, Fossi (Pd): "Nel Mugello situazione critica, governo assente"

"Purtroppo non è soltanto l'Emilia a non aver ancora ricevuto le risorse promesse per i danni causati dalle alluvioni ma anche i territori del Mugello. Nonostante le rassicurazioni del governo e soprattutto della Premier Meloni dopo mesi la situazione di molte località ed aziende nei comuni toscani colpiti rimane critica ed aggravata da collegamenti viari non ancora ristabiliti, linee ferroviarie danneggiate e numerose frane che insistono su un territorio ancora fragile e quindi pericoloso: come denunciato anche dai sindaci": è quanto dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario del Partito Democratico della Toscana, che ha presentato una nuova interrogazione parlamentare su queste problematiche. L' atto è stato sottoscritto anche dai colleghi Marco Furfaro, Marco Simiani, Federico Gianassi e Simona Bonafè.