Avvicendamenti nel comando dei carabinieri di Pistoia

Nel corso del mese di settembre, il Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, nell’ambito dei normali trasferimenti che coinvolgono il personale degli Ufficiali dell’Arma, è interessato da significativi avvicendamenti negli incarichi di comando. In particolare:

- il Maggiore Francesco Bagnolo, da domani 9 settembre, dopo 4 anni, lascerà il Comando della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio dei Carabinieri. Il Maggiore Bagnolo, proveniente dal Nucleo Investigativo di Rieti, è giunto sulla montagna pistoiese nel settembre 2019 assieme alla propria famiglia e, in questi anni, ha partecipato e diretto personalmente le indagini relative ai fatti più gravi avvenuti sul territorio montano della provincia di Pistoia, quali il tentato femminicidio verificatosi nel mese di maggio dello scorso anno nel Comune di Abetone Cutigliano, svariate attività inerenti alla coltivazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti e gli accertamenti conseguenti all’incidente verificatosi durante la gara ciclistica “Firenze Viareggio” del 15 agosto 2018 a seguito del quale rimase gravemente ferito, perdendo poi la vita, il giovane ciclista Michael Antonelli. Durante questo periodo di Comando, caratterizzato anche dai controlli conseguenti alle chiusure e alle limitazioni della mobilità necessari ad arginare la diffusione del Covid 19, all’Ufficiale non è mai mancato il rapporto di reciproca disponibilità e fattiva collaborazione con le Amministrazioni locali dei Comuni di San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese e Abetone Cutigliano, con la popolazione locale e con tutti i militari della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio. Da domani, il Maggiore Bagnolo Francesco sarà destinato al Comando della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda (TN), mentre la Compagnia di San Marcello Piteglio sarà momentaneamente affidata in sede vacante dal Luogotenente carica speciale Gian Luca Sodano;

- il Capitano Loredana D’Ambrosi dopo 2 anni l’ufficiale lascia il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile per assumere, il prossimo 11.09.23, l’incarico di Comandante della Compagnia di Vergato. Durante il biennio di comando, il Cap. D’Ambrosi è stato impegnato sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica e nelle principali attività di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto di spaccio di stupefacenti, furti, violenza di genere. L’Ufficiale, nel corso della sua carriera, ha ricoperto vari incarichi; dopo la laurea in giurisprudenza conseguita con lode presso l’università di Salerno si è arruolata come Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri frequentando l’XI corso svoltosi nel biennio 2006-2008. Terminato il corso addestrativo è stata destinata alla Legione Sicilia - Stazione Capoluogo di Palermo per poi successivamente essere chiamata a ricoprire il delicato incarico di responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico per l’Arma dei Carabinieri in Sicilia. Trasferita a Roma presso il Comando Generale dell’Arma, è stata impiegata presso l’Ufficio legislazione dell’Arma dei Carabinieri. Vincitrice di concorso, ha frequentato il corso applicativo presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri tra il 2013 e 2014 ed in seguito ha svolto prima l’incarico di Capo Sezione Operazione e Logistica al Provinciale di Napoli, e successivamente di addetto all’Ufficio Operazioni del Comando Legione Campania. Nel 2016 è stata chiamata a ricoprire l’incarico di Comandante di plotone ed insegnante presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze e nel 2021 è stata destinata a Pistoia.

Tra le attività di servizio più rilevanti condotte con il contributo dei propri uomini si ricorda l’indagine per tentato omicidio di una giovane donna albanese che ha portato all’arresto del marito nonché l’arresto del responsabile della commissione di numerosi furti di veicoli poi utilizzati per la commissione di analoghi reati in danno di esercizi commerciali mediante la tecnica della “spaccata”.

Inoltre:

- Il Capitano Santo Giovanni Morello, il prossimo 11 settembre, assumerà il comando del Nor in sostituzione del Capitano D’Ambrosi, proviene da Firenze dove ha comandato per 5 anni un plotone del 6° Battaglione Toscana capeggiando numerosi servizi di Ordine Pubblico e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

- il Maresciallo Ordinario Sergio Letizia, in forza alla Stazione di Agliana, ha recentemente vinto il concorso per la nomina a sottotenente in SPE del Ruolo Normale ed è quindi partito alla volta della Scuola Ufficiali Carabinieri ove frequenterà il corso formativo.