Cristina D'Avena in visita ai piccoli del pronto soccorso pediatrico di Grosseto

Una grande sorpresa quella che la cantante Cristina D’Avena ha fatto nella giornata di giovedì 7 settembre al reparto di pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’artista, ospite di alcune manifestazioni in Maremma, ha colto questa occasione per far visita al reparto, allietare i giovani pazienti ricoverati e salutare medici ed infermieri che erano in quel momento al lavoro.

Cristina D’Avena è stata accolta da Michele Dentamaro direttore dell’Ospedale, Susanna Falorni primario di Pediatria, Anna Rita Sacchetti responsabile infermieristico Area Ambulatoriale, Elisabetta Carone coordinatore infermieristico Pediatria, Stefano Bini conduttore televisivo e Andrea Bramerini presidente Proloco Grosseto.