Il marciatore Gianni Siragusa di Colle di Val d'Elsa si laurea campione del mondo ai WSG (Giochi Mondiali Sportivi), in corso in questi giorni dal 5 al 10 settembre a Cervia.



Un'altro alloro internazionale arrivato poche ore fa, nella pista di atletica di Forlì.



Dominatore assoluto della gara 5000 m di marcia in pista, è riuscito a doppiare tutti conquistando il titolo iridato.