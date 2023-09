La piscina di Peccioli è pronta ad aprire

La consegna dei lavori per la sua costruzione era datata maggio 2022. Il 23 settembre 2023, meno di quindici mesi dopo, la nuova piscina comunale di Peccioli è pronta ad aprire. Il taglio del nastro sarà anche un’occasione, per tutti i cittadini e i futuri utenti della struttura, di visitare l’impianto e scoprire corsi e servizi che la nuova struttura metterà a disposizione.

I dettagli di quello che sarà un vero e proprio open day aperto a tutti verranno resi noti dall’amministrazione comunale nei prossimi giorni, ma il taglio del nastro e la visita all’impianto, già intravisto da cittadini e sportivi nel giorno della presentazione dell’edizione numero 71 della Coppa Sabatini, ci sarà nel pomeriggio. Il giorno dell’inaugurazione, per tutto coloro che interverranno, ci sarà modo di ricevere informazioni sui servizi e i corsi messi a disposizione dell’utenza.

Fonte: Comune di Peccioli