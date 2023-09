Rifiuti speciali pericolosi in un terreno di Molin Nuovo: la scoperta dei carabinieri forestali

Un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi in un terreno di Molin Nuovo a Empoli. Questo è quanto accertato dai carabinieri forestali di Empoli che hanno denunciato il titolare di un'azienda per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi. Nell'area erano presenti: fusti vuoti in ferro arrugginiti, profilature in alluminio, scaffali in metallo, un grande cumulo di cavi elettrici con isolante, ciclomotori non più funzionanti, una motozappa non più funzionante, parti di rubinetteria in metalli vari, parti di tubazioni in ferro e acciaio, compressori, un motore da fuoribordo, vari sacchi neri pieni di rifiuti contenenti materiali isolante e plastica, pompe idrauliche, un tagliaerba ed una macchina spazzatrice industriale.