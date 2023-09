Rinviato l’esordio stagionale al PalaBetti dell’Abc Solettificio Manetti. L’amichevole in programma sabato 9 settembre alle ore 19 contro lo Spezia Basket Club, prossima avversaria nel campionato di serie B Interregionale, è stata infatti annullata per impossibilità della squadra ospite. Lo staff tecnico gialloblu si è attivato per cercare un’alternativa che però, dati i tempi ristretti, non è stata trovata.

Il precampionato gialloblu proseguirà dunque con il 1° Trofeo “Nedo Betti e Mario Gilardetti”, in programma giovedì 14 e venerdì 15 settembre, che coinciderà con il debutto casalingo dei ragazzi di Walter Angiolini: al PalaBetti si sfideranno Abc Solettificio Manetti, Olimpia Legnaia, Etrusca San Miniato e Mens Sana Basketball. Giovedì 14 in programma le due semifinali, che vedranno in campo alle 19.15 Olimpia Legnaia ed Etrusca San Miniato, mentre alle 21.15 sarà la volta di Abc Castelfiorentino e Mens Sana Basketball. Venerdì 15, negli stessi orari, si terranno le due finali: alle 19.15 finale 3/4 posto, alle 21.15 finale 1/2 posto. L’ingresso alla singola giornata avrà un biglietto unico al costo di 10 euro, sia per il giovedì che per il venerdì, con cui sarà possibile assistere ad entrambe le gare in programma.

Fonte: Abc - Ufficio stampa