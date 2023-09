Santa Maria a Monte, divieto di abbruciamento dal 9 settembre al 24 settembre compreso

Il Sindaco Manuela Del Grande del Comune di Santa Maria a Monte rende noto che la Regione Toscana con Decreto 19107 del 7/09/2023 ha istituito il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi dal giorno sabato 9 settembre al 24 settembre compreso, salvo eventuali revoche o proroghe.

Il provvedimento nasce dalla presenza di condizioni di alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi legate in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climmatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti orientali/settentrionali con conseguente bassa umidità relativa dell'aria. In conseguenza del provvedimento è fatto divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio regionale.