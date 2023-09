Sofia Paola Chiumiento campionessa del mondo di pattinaggio a 15 anni

A soli 15 anni è già campionessa del mondo di pattinaggio. La senese Sofia Paola Chiumiento conquista il tetto del mondo nella 100 metri in corsia su strada superando l’avversaria colombiana ai Campionati Mondiali di Montecchio Maggiore. Un grande successo per la giovanissima biancoverde che è riuscita a portare a casa una medaglia d’oro nel suo primo grande appuntamento con la maglia della Nazionale italiana, nonostante abbia gareggiato nella categoria Juniores con atlete di due/tre anni più grandi. Piccola, ma solo di età, la sua forza, la sua tenacia e la sua determinazione, hanno il carattere di un talento ormai pronto a calcare la scena del panorama rotellistico internazionale. Sofia Paola Chiumiento rientra in Italia con un argento nella 200 metri su pista e un titolo mondiale. La scommessa del ct Presti si è dimostrata una grande occasione per accrescere il livello dell’Italia nei prossimi appuntamenti internazionali.