Successo a Fucecchio per 'La scuola in comune'

Grande partecipazione questa mattina al Parco Corsini per l'iniziativa “La Scuola in Comune”, la giornata promossa dal Comune di Fucecchio che rappresenta un momento d'incontro e confronto tra l’Amministrazione comunale, i referenti e gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie per conoscere l’offerta educativa e formativa proposta da servizi, associazioni ed altri enti del Terzo Settore del territorio. Tante le associazioni presenti, che hanno presentato i loro progetti legati al mondo della scuola e più in generale della formazione, molti dei quali trasversali e anche innovativi.

“Un'occasione in cui abbiamo respirato un'energia eccezionale – commenta il sindaco Alessio Spinelli – grazie alla presenza di tante associazioni che, ciascuna secondo le proprie peculiarità e la propria identità, si sono presentate alle scuole e agli insegnanti. Direi un ottimo antipasto in vista dell'inizio della scuola ormai alle porte”.

“E' stata una giornata importante, una mattina di grande festa – prosegue la vicesindaca e assessora alla scuola Emma Donnini – in cui le associazioni e i servizi hanno messo al centro la scuola intesa come luogo aperto e di confronto, presentando un'offerta educativa e formativa ricca e variegata. Oggi più che mai è importante riuscire a coinvolgere bambini e ragazzi, motivarli e renderli protagonisti e partecipi del loro tempo, poiché questo rappresenta l'unico, vero antidoto per contrastare l'ondata di violenza e l'indifferenza ormai diffusa che ogni giorno tornano alla ribalta delle cronache. E questa mattina le associazioni sono scese in campo per dire “noi ci siamo”, grazie ad un accordo di rete che sta dando, e sicuramente darà, ottimi risultati".

Tra i tanti progetti si è parlato anche di sicurezza e per questo è intervenuta Emma Marrazzo, madre della giovane Luana D'Orazio, morta nel 2021 in un incidente sul lavoro. Emma Marrazzo negli ultimi anni ha partecipato spesso alle iniziative che il Comune di Fucecchio e l'Anmil hanno promosso nelle scuole sul tema della sicurezza, non ultima l'intitolazione a Luana di un'opera in marmo che ricorda i caduti sul lavoro.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa