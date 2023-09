Tnt Empoli, Caponi e Taddeucci sognano le Olimpiadi

Al T.N.T. Empoli soffia già aria di Olimpiade. Il gradito ritorno di Linda Caponi quale allieva del presidente e dt Giovanni Pistelli, ha per obiettivo la qualificazione della ragazza di Fucecchio, nata il 22 dicembre 1998, alla manifestazione dei Cinque Cerchi, che si svolgerà a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto 1924. Fra le nuotatrici allenate dal coordinatore della società con sede al parco di Serravalle e candidate a partecipare alla rassegna francese, anche Ginevra Taddeucci spera di conseguire l'accesso nelle prove di fondo. Tuttavia, a circa dieci mesi dalla cerimonia inaugurale dell'evento clou in assoluto, la ventiseienne fiorentina ha davanti a sé un percorso con tanti ostacoli prima di acquisire il diritto di gareggiare nel fiume Senna, suggestivo teatro scelto dagli organizzatori per le competizioni olimpiche in acque aperte. La portacolori delle Fiamme Oro, comunque, ha avvalorato la spiccata caratura internazionale mediante il successo dello scorso 20 luglio nella staffetta 4x1500 metri mista - insieme a Barbara Pozzobon, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrineri - al 'Mondiale' di Fukuoka, in Giappone. Fra le onde del mare prospiciente questa città costiera nipponica (un milione e mezzo di abitanti) ubicata nell'isola di Kyushu, la campionessa di tale disciplina - nata il 3 maggio 1997 e maturata nelle 'vasche' dell'impianto comunale empolese - aveva già incamerato un lusinghiero 6° posto nella sua prima 10 km femminile iridata, col tempo di 2h 02'46"7. Pure Linda Caponi, in forza ai Carabinieri, dovrà realizzare il crono 'minimo' necessario per occupare una corsia della piscina 'La Defense Arena', fornendo nella prossima stagione le migliori prestazioni in eventi mirati e sulle distanze predilette dello stile libero. Il programma per giungere allo scopo verrà presto definito ma la guida di Giovanni Pistelli costituisce una garanzia anche sotto il lato dell'affiatamento. Simile binomio è fondato su solide radici e la ventiquattrenne fucecchiese ha palesato doti marcate fin dalle esperienze con le selezioni giovanili azzurre. Appena quattordicenne, nel 2013, ottenne la terza posizione nei 400 stile agli Europei polacchi di Poznan. Salì pure due volte sul podio ai Mondiali di Dubai chiudendo 3a gli 800 e 2a i 1500 stile. Dopo aver inanellato ulteriori tre 'bronzi' fra Europei e Mondiali, la 'liberista' si aggiudicò la 4x200 stile donne ai Giochi del Mediterraneo, nel 2018, a Tarragona (Spagna). Lo stesso risultato più significativo del 2023 aumenta la fiducia, poiché ha appena contribuito all''argento' della 4x100 stile mista nelle Universiadi di Chengdu, metropoli cinese da 17 milioni di residenti. A Ginevra&Linda, dunque, va l'auspicio generale di una tipica foto con la Torre Eiffel.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa