In pensione Patrizia Sardi, prima donna nella polizia municipale di Empoli

Patrizia Sardi agente della Polizia Municipale di Empoli va in pensione. È stata la prima donna a entrare al Comando empolese nel lontano primo settembre 1981 su concorso pubblico. Sardi è stata anche la prima figura femminile nella Polizia Municipale anche dell’Empolese Valdelsa.

A coronare questo importante traguardo lavorativo ma anche personale, una foto ricordo con la sindaca Brenda Barnini che l’ha ricevuta nella sala Galleria Moderna al primo piano del palazzo comunale, accompagnata dal Comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Massimo Luschi e dall'ispettore Massimiliano Mengoni, responsabile del comando territoriale di Empoli.

Una vita spesa a servizio della comunità, quella di Patrizia Sardi, «perché il nostro lavoro è amore, passione, abnegazione che come donna ho portato avanti con il massimo impegno – spiega con emozione - Mi sono sempre trovata bene: eravamo una squadra di giovani volenterosi quando sono entrata e nel corso degli anni ho lavorato con soddisfazione con tutti i colleghi e le colleghe. Oggi a sessantadue anni e con quarantadue di lavoro vado in pensione orgogliosa di quello che ho fatto e come sono riuscita a portarlo avanti grazie alla forza del gruppo di persone con cui ho lavorato fianco a fianco. Da domani penserò a come organizzare il mio futuro. Non mi annoierò di certo. Sono una lettrice appassionata e una fungaiola esperta. Perciò – e conclude – intanto con mio marito andremo nei boschi della montagna pistoiese e con noi anche il nostro Giotto, un dolcissimo springer spaniel molto bravo nella ricerca dei funghi».

«È emozionante per me salutare la prima donna entrata nella Polizia Municipale di Empoli e dell’Empolese Valdelsa a servizio della nostra collettività per quarantadue anni e lo è ancora di più ascoltare la storia di quegli anni di lavoro intenso nella nostra città, che come ha detto Patrizia, li ha trascorsi davvero bene sentendosi in una squadra affiatata. Questo rende onore a tutto il corpo di Polizia Municipale che non manca mai di dare il suo contributo e supporto alla nostra comunità e alla stessa Patrizia», ha detto la sindaca Barnini.

Alle parole della sindaca si aggiungono quelle del comandante Luschi che evidenzia «quanto dagli anni ottanta ad adesso la componente femminile nella Polizia Municipale di Empoli e quindi anche dell’Empolese Valdelsa sia cresciuta divenendo più numerosa e sicuramente fondamentale e preziosa».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa