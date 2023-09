Guida un motorino rubato a Empoli, denunciato

Tre interventi dei carabinieri in provincia di Firenze. A Scandicci è stato denunciato per ricettazione un venticinquenne di origini tunisine, trovato alla guida di un motorino. Dai controlli è risultato che il mezzo era stato rubato a Empoli.

A Montespertoli i militari hanno segnalato per uso personale di sostanza stupefacente un 29enne e un 20enne perché sorpresi in possesso di cinque grammi di hashish alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza. Agli stessi veniva anche ritirata la patente.

A Poppiano (Barberino Tavarnelle), i militari sono intervenuti in un'area dove alcuni cittadini avevano segnalato un punto di smistamento di droga. I diretti interessati sono riusciti a fuggire mentre i carabinieri hanno trovato settanta grammi di cocaina e oltre cento grammi di hashish già pronti per la vendita.