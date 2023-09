Liberazione di Cerreto, PCI: "Celebrazione messa in secondo piano"

Il Consiglio Comunale di Cerreto Guidi approvò a maggioranza (29 marzo 2021) l'OdG presentato dal Gruppo PCI per istituire la "celebrazione del 2 settembre". Grazie alla nostra iniziativa i cittadini di Cerreto hanno questa nuova ricorrenza antifascista da festeggiare e utilizzare come occasione di mobilitazione.

Da subito proponemmo (con l'approvazione dell'Amministrazione Municipale) che ogni anno le celebrazioni avvengano in un centro abitato differente, in modo da coinvolgere tutta la popolazione del Comune. Quest'anno il luogo scelto è stata la frazione di Stabbia.

Da parte nostra riteniamo che sarebbe stato invece opportuno inserire questa commemorazione proprio tra le iniziative previste dal Settembre Cerretese, in quanto la celebrazione della Liberazione racchiude in sé il senso di tutte le altre manifestazioni di un Comune libero e democratico. Spostandola al 4, invece, la si è messa in secondo piano.