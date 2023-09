Nuovo bio-impedenziometro per l’Oncologia dell’ospedale di Nottola

Consegnato all’Oncologia di Nottola un bio-impedenziometro donato dalla Associazione Sportiva Atletica Sinalunga promotrice dell’iniziativa “Dai una mano in corsa”.

Tale strumento rappresenta il metodo d’elezione per la valutazione della composizione corporea in ambito nutrizionale e verrà messo a disposizione del servizio di Dietetica e di Nutrizione clinica dell’ospedale di Nottola per le valutazioni dietetiche/nutrizionali dei pazienti oncologici.

«Dare risposte a tutti i fabbisogni dei pazienti affetti da tumore (nutrizionali, psicologici, ecc), oltre al trattamento medico oncologico, è uno degli aspetti a cui teniamo di più nella nostra Unità Operativa, - commenta il direttore dell'Oncologia medica del presidio Francesco Di Clemente. - Questa apparecchiatura tecnologica consentirà di definire ancora meglio le problematiche nutrizionali dei pazienti affetti da tumore al fine di eseguire interventi dietetico/nutrizionali più appropriati e tempestivi. Tutto ciò con l’obiettivo sia di migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici che la tollerabilità dei trattamenti terapeutici.

Ringrazio ancora l’Associazione Sportiva Atletica Sinalunga che da anni ci supporta con tante iniziative per la nostra Oncologia».

Alla consegna dello strumento erano presenti anche Gianni Mencacci in rappresentanza della Associazione Atletica Sinalunga e la dietista dottoressa Allegra Ciaponi.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa