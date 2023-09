Poker di medaglie mondiali per il colligiano Siragusa

Poker di medaglie ai Giochi Mondiali Sportivi di Cervia e Forlì per l'atleta di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa. L'impresa è da guinness, realizzata in solamente due ore e mezzo.

Il colligiano è partito con l'oro alle ore 9.30 del mattino nella prova dei 5000 metri di marcia in pista. Dopo mezz'ora è arrivato l'argento nel lancio del giavellotto; a seguito sempre l'argento nella prova del getto del peso. Il poker è completo se si pensa all'altro argento conquistato il giorno prima nel lancio del disco.

Siragusa è stata una pedina importante per l'Italia, portando in alto il medagliere in questi ultimi giorni di competizioni.