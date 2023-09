Ponticelli, cambia la viabilità davanti alla scuola

Sono entrate in vigore le modifiche della circolazione messe in campo dall'amministrazione comunale di Santa Maria a Monte nella zona antistante il plesso scolastico Ponticelli, situata nella traversa di Via Usciana. Le modifiche sono state adottate per far fronte alle difficoltà legate alla viabilità in prossimità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Ponticelli. Le novità sono state attuate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico e proseguiranno in via sperimentale fino al 31/12/2023. Nello specifico la soluzione attuata ha previsto l'istituzione del senso unico di marcia nel tratto di Via Usciana compreso fra la scuola primaria e il parcheggio. Questa modifica, entrata in vigore il 7 settembre, ha consentito di reperire 9 nuovi stalli di sosta per auto in una zona densamente abitata. E' stato inoltre possibile sfruttare il nuovo collegamento con la via Francesca da rendere più sicuro il transito in una sola direzione di marcia nella zona antistante la scuola.