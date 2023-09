Raccolta straordinaria di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

Una raccolta straordinaria, per sostenere le famiglie e contribuire alla lotta contro la povertà educativa, in questo momento particolarmente difficile per i bilanci domestici: nella giornata di oggi, in 94 punti vendita Unicoop Firenze. torna la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti potranno acquistare e che verrà donato a bambini e ragazzi toscani.

La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno.

La pandemia, il caro energia, l’inflazione e l’innalzamento generalizzato dei prezzi hanno costretto molte famiglie ad abbassare le risorse destinate all’istruzione e alle attività extracurriculari dei figli. A evidenziarlo, anche il report del 2022 a cura dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas in collaborazione con il dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze: dai dati Caritas emerge che culturali e ricreative sono altamente condizionati dalla situazione economica familiare. Secondo il report annuale di Save the Children, uscito a settembre 2022, l’incidenza della povertà assoluta tra i minori è passata dal 13,5% del 2020 al 14,2% del 2021, di pari passo con l’aumento della povertà educativa. In Toscana, oltre 1 studente su 10 abbandona la scuola prima di finire le superiori e il 17,9% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni non studia, non si sta formando e non lavora. Dai dati emerge che povertà materiale ed economica si intrecciano indissolubilmente con la povertà educativa.

Proprio per sostenere le famiglie, favorire l’accessibilità alla scuola e ridurre il più possibile la dispersione scolastica, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie promuovono la raccolta scolastica che permetterà di donare a tanti studenti toscani un kit di materiali scolastici per affrontare il nuovo anno.

Fonte: Unicoop Firenze