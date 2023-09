Ruba in un negozio, fugge e colpisce due poliziotti: arrestato

La polizia ha arrestato un 25enne a Viareggio per di rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il giovane, di origini marocchine, ha compiuto un furto all'interno di un negozio in centro, ha rubato lo zaino di una donna titolare del locale. La vittima ha provato a rincorrerlo ma il 25enne è finito in pineta. La polizia è intervenuta all'inizio di viale Capponi ed è riuscita a bloccare il malvivente su viale Carducci. Questi ha aggredito fisicamente gli agenti, che però lo hanno bloccato ammanettato. Uno dei due poliziotti ha ricevuto cure mediche al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.