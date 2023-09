Incendio lungo i binari, disagi e cancellazioni sulla linea Firenze-Pisa e Firenze-Siena

Incendio in prossimità della linea e caos in molte stazioni. Per un incendio sulla linea in prossimità del 'Bivio Renai', infatti, i treni lungo la linea Firenze SMN-Pisa e Firenze SMN-Siena stanno subendo ritardi e cancellazioni. Sarebbero una decina, al momento, i treni cancellati.

L'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 12, quando è stata sospesa la circolazione tra Firenze Rifredi e Firenze Cascine. La circolazione è ripresa intorno alle ore 14.10, come ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco. La circolazione sarebbe in graduale ripresa, ma sono tanti i viaggiatori che segnalano disagi. A Empoli, ad esempio, decine di persone sarebbero rimaste ammassate lungo le banchine ferroviarie per ore.

I treni cancellati, comunica RFI sono stati sostituiti con autobus.