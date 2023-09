Festa del Donatore, concluso il primo weekend di festa a Fucecchio

E' iniziata ieri, domenica 10 settembre, la Festa del Donatore di Sangue 2023, organizzata dal Gruppo Fratres di Fucecchio allo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione. Dopo la Santa Messa celebrata da Don Giorgio Rudzky presso la chiesa di Santa Maria delle Vedute, durante la quale il sacerdote ha ricordato le oltre seicentomila persone che ogni anno, solo in Italia, vivono grazie alle trasfusioni o ai farmaci emoderivati, la giornata è proseguita con la 21ª Coppa "Francesco Ghimenti", quadrangolare di pallacanestro categoria Under 15 nato per coniugare sport, salute e solidarietà nel ricordo di un grande volontario del Gruppo Fratres di Fucecchio.

Alla manifestazione, durante la quale sono intervenuti la vice sindaca Emma Donnini e l'assessore allo sport Fabio Gargani, hanno preso parte Juve Folgore Pontedera, Vela Basket Viareggio, Invictus Livorno e Calenzano Bulldogs, rispettivamente prima, seconda, terza e quarta classificata al termine del quadrangolare.



I festeggiamenti del Gruppo Fratres proseguiranno domenica prossima 17 settembre, sempre al palazzetto dello sport, con la premiazioni delle classi vincitrici dei concorsi "Tommaso Cardini" e "Don Mario Santucci", in programma a partire dalle 18,30, cui seguirà la cena del donatore.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa