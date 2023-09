Per la 17esima volta consecutiva, il marciatore di Colle Val d'Elsa Gianni Siragusa si laurea campione toscano di marcia su pista Fidal. Un record nell'atletica toscana, soprattutto per i titoli consecutivi. Il prossimo impegno per Siragusa sarà l'appuntamento con gli Europei in programma a Pescara il 30 settembr.